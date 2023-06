Uomo accoltellato in strada a Milano: soccorso in codice rosso Verso le 19 di oggi venerdì 9 giugno un uomo è stato accoltellato in piazzale Gabriele Rosa a Milano: i passanti hanno chiamato i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo verso le 19 di oggi venerdì 9 giugno è stato trovato a terra ferito gravemente in piazzale Gabriele Rosa a Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che si sono accorti dell'uomo insanguinante sdraiato a terra. Subito è scattato l'allarme al 118: sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari che hanno trasportato la vittima all'ospedale San Raffaele in codice rosso. La prognosi resta riservata. L'uomo aveva delle ferite riconducibili molto probabilmente a un'arma da taglio.

Come riporta Il Giorno, cosa sia successo è ancora da accertare. Si sta procedendo con l'identificazione del ferito: l'uomo è stato trovato senza documenti.