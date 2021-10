Si ribalta con l’auto: uomo morto all’alba in in un incidente a Bellinzago Lombardo Un uomo di 51 anni è morto all’alba di oggi in un incidente stradale avvenuto a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano. La vittima era alla guida di un’auto che all’altezza di una rotonda si è ribaltata per cause da accertare. Nella vettura c’era anche un ragazzo di 25 anni, rimasto ferito in modo però non grave.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un morto e un ferito. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, venerdì 29 ottobre, a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano. La vittima è un uomo di 51 anni, il conducente della vettura. Stando a quanto ricostruito al momento, avrebbe perso per cause da accertare il controllo dell'auto all'altezza della rotonda che si trova di fronte al centro commerciale "Le corti lombarde", lungo la via Padana superiore. L'automobile si è ribaltata e il 51enne ha riportato gravi traumi che lo hanno portato al decesso. In macchina con lui si trovava anche un ragazzo di 25 anni, che nell'incidente ha riportato traumi meno gravi: il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Ferito un 25enne che era in auto assieme alla vittima: non è in pericolo di vita

L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 4 del mattino. Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica e sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sono ancora tutte da ricostruire le cause del tragico episodio: non è chiaro per quale motivo il 51enne abbia perso il controllo del mezzo e al momento non si può escludere alcuna ipotesi, da un malore improvviso a un colpo di sonno, fino a un'imprudenza alla guida legata alla velocità elevata.