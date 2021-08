Si ribalta con il suo kayak e il suo allievo cerca di salvarlo: muore l’istruttore Lucio Mazza Muore durante una discesa con il suo kayak l’istruttore Lucio Mazza, il 52enne di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Ieri stava scendendo il torrente Mora insieme a un suo allievo quando si è trovato davanti un tronco e ha cercato di superarlo: è stato il suo allievo a soccorrerlo per primo. Ma ormai era troppo tardi.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Tragedia a Olmo al Brembo. Nel pomeriggio di ieri giovedì 5 agosto un uomo di 52 anni è morto dopo essersi ribaltato con il suo kayak. Stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, la vittima è Lucio Mazza esperto istruttore di kayak di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Ieri il 52enne stava scendendo il torrente Mora impegnato in una lezione con il suo allievo: a un certo punto della discesa si sono imbattuti in un tronco d'albero finito nel torrente a causa del maltempo dei giorni scorsi. A dare l'allarme è stato l'allievo che non ha visto più il suo istruttore, il primo impegnato ad aggirare il tronco. La preoccupazione è salita quando si è visto passare accanto la sua pagaia: così ha capito che era successo qualcosa.

Il primo a soccorrerlo è l'allievo che era con lui

L'allievo ha fatto di tutto per salvare il suo istruttore: ha ormeggiato la sua canoa alla riva e poi è tornato a piedi lungo il luogo dell'incidente dove ha individuato Lucio Mazza. Così si è tuffato in acqua e lo ha trascinato a riva. Solo allora è riuscito a praticare le manovre di primo soccorso, senza successo. Ha gridato e chiesto aiuto in paese. Sul posto, dopo pochi minuti, sono intervenuti medici e paramedici del 118, gli uomo del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e i carabinieri della stazione di Piazza Brembana. Purtroppo nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita: i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso. Ora tutti non riescono a credere a quanto accaduto: le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire minuto per minuto quanto accaduto.