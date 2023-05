Si mette alla guida dell’auto della mamma e si schianta, 13enne rischia l’amputazione di un piede Un 13enne si è messo al volante dell’auto della mamma ed è finito in strada. Dopo aver perso il controllo della vettura, si è schiantato contro la vetrina di un negozio.

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzino di 13 anni si è messo a guidare l'auto della mamma. Partito con la portiera aperta, ha perso il controllo della vettura in retromarcia e si è schiantato contro la vetrina di un negozio. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 maggio, a Pavone del Mella nel Bresciano. Il 13enne ora rischia l'amputazione di un piede.

Lo schianto contro la vetrina di una macelleria

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino stava pulendo l'auto insieme alla madre nel cortile di casa. Ad un certo punto, la donna si sarebbe allontanata. Approfittando di quel momento di distrazione del genitore, il 13enne si è messo al volante uscendo dal parcheggio.

È riuscito a immettersi su via Vittorio Emanuele, descritta come una delle strade più pericolose e trafficate di Pavone del Mella, con la portiera lato guida ancora aperta. A quell'ora, per fortuna, era deserta. Il 13enne poco dopo ha perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi contro una vetrina di una macelleria.

I primi a soccorrerlo sono sati i clienti di una gelateria

Il ragazzino non era seduto correttamente. Aveva la gamba sinistra fuori dall'abitacolo e nello schianto ha riportato un grave trauma da schiacciamento a un piede. I primi a correre in suo soccorso sono stati i clienti di una vicina gelateria.

"Poteva finire molto peggio, speriamo che si riprenda presto", ha commentato la sindaca Maria Teresa Vivaldini. Il 13enne è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia. Stando alle prime informazioni, rischierebbe l'amputazione del piede.