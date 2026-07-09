Si lancia di notte dal Duomo di Milano con il paracadute color bandiera della Palestina: il video

Si è lanciato con un paracadute, color bandiera della Palestina, dal Duomo di Milano nella notte scorsa, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. L’autore del folle gesto è un 32enne fermato e denunciato dalla polizia.

Un ragazzo di 32 anni si è lanciato con un paracadute dal Duomo di Milano nella notte scorsa, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio intorno alle 4. Come si vede dalle immagini condivise sui social in un video andato poi virale, il paracadute utilizzato riportava i colori della bandiera palestinese.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'accaduto a partire da come abbia fatto il 33enne a raggiungere, di notte, le guglie del Duomo e poi a lanciarsi nel vuoto per atterrare sulla piazza antistante.

Una volta a terra, si vede l'uomo chiudere il paracadute e scappare via, anche perché da lì a poco sarebbe arrivata la polizia. Si vedono infatti due auto della sicurezza e delle forze dell'ordine che gli corrono dietro. Poi i mezzi si fermano, gli agenti scendono e iniziano a rincorrerlo a piedi. Stando a quanto si apprende il giovane sarebbe stato poi raggiunto, fermato e identificato. Poi dopo tutti gli accertamenti del caso, gli agenti hanno proceduto con la denuncia.

Ora gli agenti sono al lavoro per cercare di capire la finalità del gesto, di cui al momento – oltre alla volontà di creare un contenuto social – ancora non è chiara.

Intanto la clip, pubblicata su TikTok, ha riscosso grande attenzione da parte di migliaia di utenti che tra commenti, salvataggi e ricondivisioni l'hanno letteralmente fatta spopolare. Sotto al video c'è chi ride, chi ironizza e chi invece si chiede se sia normale compiere un gesto così rischioso con tanta leggerezza.