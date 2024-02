Si lancia dall’auto in corsa noleggiata la sera da un amico: soccorso in codice rosso un 19enne Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essersi lanciato da un’auto che viaggiava per Milano la sera di sabato 24 febbraio: alla guida della macchina noleggiata poco prima c’era un amico di 29 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è sceso in fretta da un'auto in corsa mentre chi era alla guida investiva diverse macchine parcheggiate. È successo nella serata di sabato 24 febbraio in via Giovanni Battista a Milano: qui un ragazzo è stato soccorso in codice rosso mentre l'auto su cui era bordo viaggiava a gran velocità. Chi ha assistito a quanto accaduto verso le 21 ha allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto in poco tempo sono arrivati gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso e i sanitari del 118: il ragazzo è stato medicato sul posto e trasportato in pronto soccorso in codice rosso dove resta ancora ricoverato. Ha riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono state avviate le indagini per capire cosa sia successo al ragazzo e perché ha deciso di prendere questa decisione. Al momento si saprebbe che l'auto dalla quale il giovane è sceso di corsa era stata presa a noleggio poco prima da un 29enne italiano, amico del giovane: il 29enne era alla guida e ha dato un passaggio all'adolescente. Gli agenti della polizia locale stanno portando avanti le indagini. Resta soprattutto da capire cosa sia successo nell'auto e perché il 19enne avesse deciso di uscire immediatamente. Fondamentale sarà la ricostruzione dei fatti sia del 19enne che del 29enne.