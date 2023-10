Si fingono turisti e rubano borse in centro a Milano trascinandole con i piedi: arrestati in tre Tre persone sono state arrestate a Milano perché accusato di aver derubato una ragazza di 22 anni: hanno finto di essere turisti e hanno trascinato con la gamba la borsa della 22enne per poi scappare con la refurtiva.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di giovedì 19 ottobre, la polizia ha arrestato a Milano tre persone con l'accusa di furto aggravato in concorso. A finire in manette sono un uomo di 32 anni e due donne di 33 e 27 anni. Ad arrestarli sono stati gli agenti della sesta sezione "contrasto al crimine diffuso" della squadra mobile che nel pomeriggio di giovedì erano impegnati in un servizio di prevenzione dei reati predatori.

Il furto commesso in un bar di via Speronari

L'arresto è infatti avvenuto verso le 17.30: gli agenti hanno notato i tre che derubavano alcuni cittadini nei locali che si trovano in Piazza Duomo. I tre avrebbero finto di essere turisti: dopo aver puntato le persone da derubare, si avvicinavano a loro e portavano via i loro effetti personali. Nell'episodio contestato, il gruppo si sarebbe trovato in un bar di via Speronari: si sarebbero avvicinati al tavolo di un gruppo di ragazze che stavano bevendo un caffè. L'uomo di 32 anni, insieme alla ragazza di 27 anni, avevano il ruolo di palo.

La borsa è stata riconsegnata alla vittima

La donna di 37 anni invece è quella che fattivamente avrebbe commesso il reato: approfittando di un momento di distrazione della vittima (una ragazza di 22 anni), avrebbe trascinato a sé con la gamba, la borsa che era per terra. Dopodiché l'avrebbe nascosta sotto la sua giacca e sarebbe uscita dal locale. I poliziotti hanno assistito alla scena e hanno fermato i tre: il gruppo ha poi consegnato la borsa. All'interno c'era un pc, un ipad e alcuni effetti personali.