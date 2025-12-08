Si fingono carabinieri e aggrediscono e rapinano una coppia che tornava a casa: indagini in corso

Due finti carabinieri, nel Mantovano, hanno rapinato e aggredito una coppia: sono ricercati.

(Immagine di repertorio)

Una coppia di anziani è stata aggredita e rapinata a Levata di Gronatardo, un comune che si trova in provincia di Cremona. A colpirli sono state due persone, che si sono finte carabinieri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la coppia stava rientrando dalla messa domenicale. Arrivati davanti alla porta di casa, l'hanno trovata spalancata e con due presunti militari, che avevano addirittura la divisa, all'interno dell'abitazione. I finti carabinieri hanno affermato di essere lì per un sopralluogo: "Ci sono stati diversi furti nel quartiere". In realtà era tutto falso.

I due malviventi avevano infatti già iniziato a derubare in casa e portare via diversi oggetti: soldi, gioielli e stavano cercando di forzare la cassaforte. La coppia, in particolare la donna, ha iniziato a incalzare i due chiedendo cosa stessero facendo. I finti militari li hanno quindi spintonati e fatti cadere e sono scappati con un lauto bottino.

Sono stati proprio marito e moglie a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che hanno portato i due in ospedale: nessuno è in pericolo di vita. Sono stati dimessi infatti con qualche ferita e trauma, ma nulla di grave. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e trovare i responsabili. Le indagini sono ancora in corso.