Si sveglia per rumori in giardino e viene picchiato da un ladro: 76enne in ospedale, indagano i carabinieri

Foto di repertorio

Un 76enne è stato aggredito nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre sull'uscio della sua abitazione a Caino (in provincia di Brescia). A colpirlo, e poi a farlo cadere a terra, sarebbe stato un uomo che era stato appena sorpreso dall'anziano mentre frugava all'esterno della casa. Secondo i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia, si sarebbe trattato di un tentativo di furto che, visto quanto accaduto alla vittima, è degenerato in tentata rapina impropria. Il soggetto, infatti, sarebbe poi fuggito senza rubare nulla.

L'aggressione si è verificata intorno alle 5 del mattino di sabato 8 novembre. Un 76enne, che vive solo, si sarebbe svegliato perché aveva sentito alcuni rumori provenire dall'esterno della sua abitazione e aveva deciso di andare a controllare cosa stesse succedendo. Arrivato sull'uscio della porta, avrebbe visto uno sconosciuto frugare tra le sue cose. Sentendosi scoperto, questo si sarebbe scagliato contro l'anziano picchiandolo e lasciandolo, poi, a terra.

Cadendo, il 76enne ha picchiato la testa a terra, riportando una ferita. L'anziano, una volta ripreso dalla botta, ha chiamato il fratello e, subito dopo, i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale dove è ancora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Una pattuglia dei carabinieri, invece, si è occupata dei rilievi del caso. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un tentativo di furto, degenerato con l'aggressione. Il fuggitivo, una volta rintracciato, dovrà rispondere di tentata rapina impropria e lesioni. Intanto, al 76enne è arrivata solidarietà dai suoi concittadini e anche Cesare Sambrici, sindaco di Gardone.