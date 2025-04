video suggerito

Si finge nuotatore, entra nella piscina e ruba telefoni e portafogli dagli armadietti degli spogliatoi: denunciato Un 37enne è stato denunciato dopo che è entrato in una piscina di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e ha forzato gli armadietti degli spogliatoi rubando telefoni, portafogli e contanti. Una volta uscito, ha anche prelevato 1.200 euro da una delle carte di credito sottratte.

Si è finto uno sportivo e ha simulato di essere un frequentatore della piscina "San Pietro" di via Don Mazzolari a Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova) e così è riuscito a entrare con disinvoltura nella struttura sportiva fino a raggiungere gli spogliatoi, dove ha forzato alcuni armadietti e ha rubato portafogli e cellulari. Una volta uscito dalla piscina, ha subito prelevato denaro dalle carte di credito rubate, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno denunciato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito.

Dopo essersi finto nuotatore, il ladro, un 37enne residente a Marasino, in provincia di Brescia, ha raggiunto gli spogliatoi della piscina e ha forzato le serrature di cinque armadietti portando via telefoni, portafogli e contanti per un totale di quasi 500 euro. Una volta messo a segno il furto, non contento del bottino guadagnato, l'uomo è uscito dalla piscina e si è fermato al primo bancomat per fare diversi prelievi da una carta bancoposta rubata, per un totale di 1.200 euro.

A incastrarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere, che dopo le opportune indagini sono riusciti a identificarlo e a consegnarlo nelle mani della Procura della Repubblica. Secondo gli investigatori il 37enne, denunciato, sarebbe responsabile dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.