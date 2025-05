Ruba un portafoglio e fa cadere un militare mentre cerca di scappare alla Stazione Centrale di Milano: arrestato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 22enne è stato arrestato lo scorso giovedì 15 maggio dalla polizia di Stato di Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, il giovane era stato accusato di aver rubato il portafoglio dallo zaino di un passeggero di un treno diretto al capoluogo lombardo e si sarebbe mostrato aggressivo e minaccioso nei confronti del Capo Treno che gli aveva chiesto di esibire il titolo di viaggio. Una volta arrivato alla Stazione Centrale, il 22enne avrebbe provato a scappare, facendo anche cadere un militare dell'Esercito Italiano. Alla fine, il ragazzo è stato arrestato e indagato in stato di libertà perché irregolare sul territorio nazionale e per furto aggravato.

L'episodio è avvenuto nella serata del 15 maggio a bordo di un treno diretto a Milano. Secondo l'accusa, il 22enne, di origine marocchina, avrebbe approfittato di un momento di distrazione di un passeggero del convoglio per sfilargli dallo zaino il portafoglio. Quando il Capo Treno gli ha chiesto di mostrare il titolo di viaggio, il ragazzo si sarebbe anche mostrato aggressivo e minaccioso.

Quando il treno è arrivato in Stazione Centrale, gli agenti della polizia Ferroviaria di Milano, che erano in servizio, avevano già ricevuto una segnalazione dal personale ferroviario in merito al furto. Gli agenti hanno, quindi, provato a bloccare subito il 22enne, il quale avrebbe tentato di fuggire confondendosi tra i passeggeri. Il ragazzo, però è stato raggiunto in poco tempo, appena dopo aver fatto cadere un militare dell'Esercito (che non ha riportato ferite). Il 22enne è stato, quindi, arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e indagato per il furto.