Si finge disabile per nascondere la droga nelle ruote della carrozzina: scoperto dal cane finanziere Un cittadino statunitense si è finto disabile a Malpensa per far uscire la droga: aveva nascosto lo stupefacente nelle ruote della sedia a rotelle.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva nascosto otto chili di droga in una sedia a rotelle pensando di superare i controlli all'aeroporto di Malpensa. Ma a rovinargli tutti i piani è stato il fiuto del cane antidroga Cosmo che ha segnalato subito la presenza di sostanze stupefacenti ai finanziari del comando provinciale di Varese. Così ora un uomo statunitense è stato denunciato.

La droga nascosta nelle ruote della carrozzina

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo è atterrato a Malpensa al termine di un viaggio partito da Santo Domingo. Dall'aereo è sceso seduto su una carrozzina e indossando un tutore alla gamba destra facendo credere a tutti che avesse problemi a camminare. La realtà però era ben diversa: al varco dell'uscita dei controlli a segnalare che c'era qualcosa che non andava è stato il cane antidroga Cosmo che ha segnalato al suo padrone finanziere la presenza di stupefacente nelle ruote della carrozzina.

Subito sono scattati i controlli dei militari del Gruppo di Malpensa. Questi hanno smontato le ruote della sedia a rotelle e all'interno hanno trovato la droga. Nel dettaglio, i trafficanti avevano occultato nella camera d'aria ben 43 involucri contenenti 8,4 chili di cocaina purissima. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza. La Procura di Busto Arsizio ha già convalidato l'arresto e ha disposto il trasferimento in carcere.

I precedenti simili a Malpensa

All'aeroporto di Malpensa non è il primo caso in cui viene scoperta la droga occultata in più modi più strani possibili. Un piano identico aveva provato a metterlo in atto un cittadino spagnolo la scorso agosto: si era finto invalido e aveva deciso di imbottire la carrozzina con ben 13 chili di cocaina. Ma anche in questo caso i cani anti droga lo avevano scoperto. Per lui erano scattate le manette.