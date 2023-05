Scoperto il call center della droga: un solo numero e la richiesta viene smistata allo spacciatore più vicin A Lecco è stata smantellata una banda di 8 persone. Il gruppo aveva organizzato un call center, al quale i clienti potevano rivolgersi per ordinare la droga. In questo modo, l’avrebbero poi ricevuta dal pusher più vicino.

A cura di Ilaria Quattrone

Smantellato un call center della droga a Lecco. Gli investigatori della squadra mobile hanno scoperto che, attraverso un numero di cellulare che i clienti trovavano tramite il passaparola, era possibile ordinare sostanze stupefacenti che venivano smistate dai vari pusher della zona.

Gli inquirenti hanno infatti potuto appurare che sulla base della richiesta del cliente, il call center forniva tutte le informazioni necessarie al ritiro. L'indagine, come spiegato dal capo della squadra mobile Gianluca Gentiluomo, è partita dopo alcune segnalazioni di cittadini.

Il centralino organizzato da una banda

Con la collaborazione della polizia locale e l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile smantellare la banda che aveva organizzato l'attività. Si tratterebbe di "un sodalizio ben strutturato, la cui caratteristica era quella di far riferimento a un vero e proprio centralino che faceva da collegamento con i pusher e organizzava il traffico di cocaina", ha spiegato Gentiluomo.

Leggi anche Fulmine colpisce una casa: tetto a fuoco e proprietario trasportato in ospedale

Dove operavano i pusher

Il gruppo spacciava in luoghi diversi e a tutte le ore del giorno: dalle aree commerciali e fino a chiese e oratori. In particolare l'attività si concentrava tra Calco, Olginate, Ogliate Molgora, Brivio, Valgreghentino, Airuno, Calolziocorte, Merate, Robbiate e Cisano Bergamasco. In un anno e mezzo avrebbero registrato 8mila cessioni per un valore di oltre trecentomila euro. Per muoversi utilizzavano veicoli intestati a prestanome.

In manette sono finiti otto persone: per tre sono state disposte ordinanze di custodie cautelari in carcere, due sono stati trasferiti agli arresti domiciliari. Per tre persone sono stati previsti i divieti di dimora.