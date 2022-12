Si è costituito il quinto evaso del carcere Beccaria: due ragazzi ancora in fuga Si è costituito il quinto ragazzo evaso dal carcere Beccaria di Milano nel giorno di Natale: si tratta di un ragazzo di 19 anni che si è presentato autonomamente dalla polizia. All’appello mancano ancora altri due giovani.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono due i ragazzi ancora in fuga dopo essere evasi il giorno di Natale dal carcere Beccaria di Milano. Si tratta di un ragazzo di 18 anni di Milano e di un 17enne della Brianza. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 dicembre, si è costituito in Questura un quinto giovane. Il 19enne, che è originario della provincia di Pavia e risiede in provincia di Como, si è presentato da solo alla polizia.

Erano diversi giorni che gli agenti della polizia penitenziaria aveva capito che la sua fuga sarebbe terminata presto: un'ipotesi avvallata dal sostegno dato dalla famiglia. Il ragazzo, che era accusato di maltrattamenti in famiglia, infatti aveva lasciato intendere che si sarebbe costituito e sarebbe presto tornato in carcere. In passato era stato ospite di alcune comunità, ma è spesso fuggito da queste.

Come sono stati trovati gli altri ragazzi fuggiti dal carcere Beccaria

Due giorni fa era stato arrestato il quarto fuggiasco: si trattava di un 17enne che è stato trovato in una piazza di Sesto San Giovanni (Milano) mentre ascoltava musica con alcuni amici. Una segnalazione anonima, ha permesso ai carabinieri di individuarlo. Prima di lui, sono stati arrestati un 18enne che è stato arrestato a casa della suocera, un 17enne convinto dalla sorella a consegnarsi e un altro 17enne che si era nascosto dalla zia.

I sette sono scappati nel giorno di Natale: si trovavano nel cortile con altri ragazzi quando hanno chiesto a un agente che li sorvegliava di portare un pallone per giocare a calcio. Il poliziotto li ha accontentati e in quel momento hanno attuato il loro piano di fuga: hanno abbattuto un pannello che copriva le impalcature del cantiere, hanno legato un lenzuolo per calarsi fuori dalla mura. Solo uno è riuscito a scappare così, gli altri hanno dovuto scavalcare.