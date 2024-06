video suggerito

Si chiude in bagno e partorisce a casa di un amico: donna e neonato gravissimi in ospedale La donna, vittima di una grave emorragia insieme al neonato, ha partorito a casa di un amico a Cadorago (Como) nella notte tra lunedì e martedì. I carabinieri cercano di ricostruire le circostanze del parto casalingo.

Sono in gravi condizioni una donna e un neonato dopo un parto casalingo avvenuto nel bagno di un appartamento di Cadorago, provincia di Como. Secondo le prime ricostruzioni da parte dei carabinieri la donna, 30 anni, nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno si trovava a casa di un amico, 61 anni, e in compagnia di un altro uomo 43enne quando improvvisamente si è chiusa in bagno e ha dato alla luce il suo bambino, tagliando anche da sola il cordone ombelicale.

Le condizioni di mamma e piccolo, però, a causa della grande quantità di sangue presente nella stanza sono sembrate subito serie. È stato immediato, così, l'intervento da parte dell’automedica e di due ambulanze: i due sono stati portati in codice rosso all'ospedale Sant’Anna. Sul posto anche i militari di Appiano Gentile, che in questi momenti stanno cercando di ricostruire le circostanze del parto.