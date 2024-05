Bloccata in auto per le strade allagate, 35enne rischia di partorire: una vigilessa interviene in suo aiuto

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Via Cantore a Monza bloccata dal traffico (foto da Facebook)

Una 35enne incinta è rimasta bloccata nella mattinata di ieri, giovedì 16 maggio, nel traffico di via Cantore a Monza. Si trovava in auto insieme al marito e si stavano dirigendo in ospedale perché erano iniziate le contrazioni ed erano sempre più frequenti. A causa del rischio d'esondazione del Lambro, però, alcune strade della città erano state chiuse e quelle aperte si sono intasate di veicoli. Una agente della polizia locale, impegnata allo smistamento del traffico, si è accorta delle condizioni della 35enne e ha richiesto l'intervento in emergenza di un'ambulanza. La donna è stata trasportata al San Gerardo di Monza e, poco dopo, ha dato luce alla sua secondogenita ed entrambe sono in buone condizioni di salute.

L'intervento della poliziotta

Stando a quanto raccontato dall'agente di polizia locale, a fare l'allarme era stato il marito della 35enne. La poliziotta si trovava lungo via Cantore, all'altezza dell'incrocio con via Annoni, per gestire l'imbottigliamento quando ha notato un uomo chiedere aiuto.

Come prima cosa, l'agente ha chiamato il 112 e ha richiesto l'intervento in emergenza di un'ambulanza. Dopodiché ha raggiunto la 35enne, ancora bloccata in auto a causa della chiusura di via Boccaccio, e l'ha aiutata con le procedure di respirazione previste.

Il parto in ospedale

In pochi minuti un'ambulanza e un'automedica sono riuscite a raggiungerla e a trasportarla all'ospedale San Gerardo di Monza. La 35enne era ormai prossima al parto, avvenuto poi in presenza dei medici e degli infermieri. Sia lei che la sua bambina, la seconda della coppia, sono in buone condizioni di salute.