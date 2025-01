video suggerito

Si cerca Maz Valentino Emanuel, il 30enne sparito da Milano l’11 dicembre: “È in difficoltà” Non si hanno più notizie di Maz Valentino Emanuel, l’uomo di 30 anni che è sparito nel nulla l’11 dicembre scorso da Milano. La famiglia ha lanciato un appello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Maz Valentino Emanuel è un uomo di trent'anni che è sparito da Milano l'11 dicembre 2024. La famiglia ha lanciato, tramite l'associazione Penelope Lombardia attiva nell'assistere i parenti di persone scomparse, un appello per ritrovarlo. Il trentenne potrebbe essere in difficoltà e i suoi cari chiedono a tutti massimo aiuto per ritrovarlo.

"Dopo essersi fatto curare per mesi in una struttura ha deciso di allontanarsi ancora, la famiglia vuole solo avere sue notizie e sapere se sta bene! Grazie a tutti!", si legge nel testo condiviso dall'Associazione sulla propria pagina Facebook.

Sempre nel post è specificato che nell'ultima telefonata con i suoi familiari, Emanuel ha detto di trovarsi nel capoluogo meneghino. Il trentenne ha problemi psichici e non ha con sé i farmaci necessari per curarsi. Si esprime solo in spagnolo e in inglese: non parla italiano, ma lo capisce ed è un fumatore.

Il ragazzo è alto 1.75 metri e pesa 55 chili. Ha i capelli castani e gli occhi castani. Non ci sono informazioni circa il vestiario con cui si è allontanato l'11 dicembre scorso. Nell'annuncio si legge inoltre che chiunque dovesse avvistarlo è pregato di contattare le forze dell'ordine o la stessa associazione. La speranza è che presto possa essere trovato e che soprattutto stia in buone condizioni di salute.