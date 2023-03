Si cerca Mauro, 43 anni: non si hanno più sue notizie da quattro giorni Dal tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo non si hanno più notizie di Mauro, 43 anni, residente a Costa Masnaga (Lecco): l’uomo è stato avvistato l’ultima volta a piedi, in stato confusionale.

Mauro, 43 anni

"Chiedo l'aiuto di tutti per ritrovare questa persona, della quale si sono perse le tracce". Lo scrivono in tanti su Facebook, disperati per la scomparsa di Mauro, 43 anni, residente a Costa Masnaga nel Lecchese: dal fine settimana, infatti, non si hanno più sue notizie.

A denunciare la sua sparizione è un post sui social, che in questo momento circola all'impazzata tra conoscenti e gruppi della zona. Inizia con la descrizione dell'uomo svanito nel nulla: "Mauro è alto circa 175 cm, è di corporatura muscolosa, presenta un tatuaggio sull'avambraccio destro, un tatuaggio sul gomito e un altro tatuaggio sul bicipite sinistro”. E si conclude con una preghiera: "Vi prego, condividete tutti: si tratta di un mio carissimo amico".

L'ultimo avvistamento nel tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo

Secondo il post, l'ultimo avvistamento del 43enne risalirebbe al tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo, nei pressi di Costa Masnaga, (Lecco): l'uomo era a piedi e in stato confusionale.

E ancora. “Prego chiunque lo abbia visto o abbia avuto sue notizie di contattarmi al numero 349 5147853”, si legge nel post condiviso sui social, e ricondiviso e commentato da tantissimi contatti in apprensione. “Avviso a tutti i suoi amici. Non chiamatelo sul cellulare, non provate a contattarlo. Non risponde, ed è importante che il suo telefono rimanga acceso il più a lungo possibile”.