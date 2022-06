Si cerca Greta Marchio, la ragazzina di 15 anni è scomparsa da giorni Greta è scomparsa due giorni fa dalla Lomellina, in provincia di Pavia: ha i capelli castani, occhi castani e non ha né cellulare né soldi con sé.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Greta Marchio, la ragazzina di 15 anni scomparsa dal 15 giugno dalla valle Lomellina in provincia di Pavia. Greta non ha con sé né un cellulare né soldi. È alta 1,60 metri e pesa 45 chili. Al momento della scomparsa indossava i pantaloni di una tuta color nero, scarpe da ginnastica bianche marca Nike e una maglietta bianca. I genitori sono supportati dall'Associazione "Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi".

Greta è sparita attorno alle 19 del 15 giugno

In base alle informazioni avute fino a questo momento, Greta è sparita attorno alle ore 19 di due giorni fa. Non ha lasciato alcuna informazione né contattato nessuno fino a questo momento. L'Associazione sta aiutando i famigliari oltre che collaborare con le Istituzioni per cercare di riuscire a rintracciare la ragazza.

In questo momento proseguono senza sosta le ricerche della Protezione civile che sta utilizzando anche i cani molecolari. La ragazza è sparita senza avere nulla con sé: potrebbe quindi chiedere aiuto per avere sia un riparo che un pasto. Chiunque possa avere informazioni utili potrà contattare il numero unico delle emergenze 112: bisogna inoltre ricordare che chiunque ospita una minorenne senza il consenso dei suoi tutori rischia una denuncia per il reato di sottrazione.

Chi contattare in caso di ritrovamento

Greta ha gli occhi marroni/verdi, i capelli ricci e castani chiari, ha inoltre un tatuaggio nella parte interna dell’avambraccio destro con la scritta “Ludovica”: chiunque abbia informazioni può chiamare i carabinieri di Lomellina al tel 0384 800 813 o il comitato scientifico ricerca scomparsi al 3881894493.