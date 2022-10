Si butta nel Lambro dopo la fuga in auto: si ricerca il complice A bordo di una Ford, i due hanno tentato la fuga dopo aver tamponato una volante della polizia. Uno è stato ritrovato nel fiume Lambro, l’altro è ancora ricercato.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

È ancora ricercato uno dei due uomini che nel pomeriggio di ieri, 26 ottobre, a bordo di una Ford hanno tamponato una volante della polizia stradale a Sesto San Giovanni (periferia est di Milano). Nella fuga, si sono divisi tentando di far perdere le proprie tracce: uno è stato ritrovato nel Lambro, l'altro non è stato ancora fermato.

Il tamponamento e l'inseguimento

Si trovavano su una delle strade che conducono alla tangenziale est di Milano quando, intorno alle 15:30, i poliziotti sono stati tamponati da una Ford. Subito dopo l'impatto, i due che erano all'interno dell'auto hanno deciso di scappare per le vie di Sesto San Giovanni.

Partito l'inseguimento, poco dopo i fuggitivi hanno abbandonato l'auto e si sono separati in modo da confondere gli agenti della polizia di Milano: uno si è diretto verso la zona industriale della città, l'altro verso le sponde del fiume Lambro.

I fuggitivi

Questo è stato visto gettarsi in acqua. Per questo motivo sono stati fatti intervenire i sommozzatori per recuperarlo. Dopo ore di vane ricerche tra Sesto e la vicina Codogno, è stato ritrovato in una vasca di decantazione nella quale cercava di nascondersi.

Il primo, invece, è riuscito a seminare gli agenti ed è quindi ancora ricercato.

I motivi della fuga

Resta ancora un mistero la motivazione della fuga. Il tamponamento non è sufficiente a spiegare la reazione dei due. L'ipotesi più probabile è che la Ford sulla quale viaggiavano fosse rubata, oppure che fossero ricercati per altri reati. Non si esclude nemmeno la possibilità che a bordo avessero del materiale illecito, come droga o armi.