Si arrampica sul tetto di una casa per recuperare il pallone del figlio e cade: grave un papà di 45 anni Un 45enne di Sustinente (Mantova) è stato trasportato in ospedale con l'elicottero nel pomeriggio del 27 aprile dopo una caduta di 3 metri. L'uomo era salito sul tetto di una casa per recuperare il pallone del figlio con cui stava giocando.

A cura di Enrico Spaccini

Un 45enne è stato trasportato nel pomeriggio di ieri, domenica 27 aprile, in ospedale in seguito a una caduta dal tetto di un'abitazione di Sustinente (in provincia di Mantova). Stando a quanto emerso finora, l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa tre metri perché il lucernario su cui stava camminando si sarebbe frantumato sotto il suo peso. All'arrivo dei soccorritori, era cosciente. Il 45enne è ricoverato in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 27 aprile. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne di Sustinente stava giocando a pallone insieme al proprio figlio quando, forse per un calcio troppo forte, la palla sarebbe finita sul tetto di un'abitazione vicina. A quel punto l'uomo avrebbe deciso di andarlo a recuperare, considerando non proibitiva l'altezza dell'edificio.

Probabilmente senza accorgersene, o sperando che potesse resistere al suo peso, il 45enne avrebbe poggiato i piedi sopra un lucernario fatto di plexiglass. Questo avrebbe ceduto improvvisamente, frantumandosi e facendo precipitare l'uomo da un'altezza pari a circa tre metri.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure al 45enne, che è sempre rimasto cosciente. Una volta caricato a bordo dell'elicottero, lo hanno trasportato in codice giallo al vicino ospedale Borgo Trento di Verona. Non sono chiare le condizioni del 45enne, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.