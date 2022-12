Si accascia dentro un locale: gravissima una ragazza di 25 anni Una ragazza di 25 anni si è accasciata al suolo mentre si trovava all’interno di un locale di Segrate (Milano): la 25enne è in condizioni gravi.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravissime condizioni la ragazza di 25 anni che nella giornata di ieri, lunedì 5 dicembre, si è accasciata al suolo in un locale di Segrate, comune in provincia di Milano. La giovane è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele dove è ancora ricoverata. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per cercare di capire cosa possa esser successo.

Il locale si trova in via Idroscalo: la 25enne, intorno alle 21, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciata improvvisamente al suolo. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha così disposto l'invio di medici e paramedici del 118 a bordo sia di un'ambulanza che di un'automedica.

Dopo averle prestato le prime cure sul posto, è stato ritenuto necessario trasferirla al pronto soccorso in codice rosso e a sirene spiegate.

Leggi anche Chi era Francesco Mazzacane, il ragazzo di 24 anni morto intossicato in un residence

Sul posto anche i carabinieri

Le sue condizioni sarebbero ancora delicate, ma non è ancora emersa la causa del malore né se sia stata sottoposta a un intervento chirurgico o altro. Oltre agli operatori sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese: i militari hanno svolto i rilievi del caso e soprattutto raccolto le testimonianze delle persone presenti proprio per avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda e capire cosa possa essere successo.

Amici e parenti della 25enne, di cui non sono state diffuse le generalità, sperano che la ragazza possa riprendersi presto e tornare prima possibile a casa affidata così alle cure dei loro familiari.