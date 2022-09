Sgomma con la Ferrari durante il raduno di paese e si schianta contro un albero Il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha schiacciato l’acceleratore per farsi notare all’evento di Bagnolo San Vito (Mantova). Ma ha subito perso il controllo del bolide, che è salito sul marciapiede e si è schiantato contro un albero. Il video è diventato virale sui social.

Ha schiacciato il piede sull'acceleratore, per farsi notare. E la Ferrari bianca si è imbizzarrita come un cavallo pazzo: prima è andata a finire sul marciapiede, e infine ha terminato la sua breve corsa schiantandosi contro un albero.

La festa di paese

È successo a una festa di paese in provincia di Mantova, la "Static Night Event" a Bagnolo San Vito. All'interno della manifestazione, anche un raduno di auto d'epoca e supercar. Ecco così che si è palesata anche la Ferrari bianco latte, guidata da un 19enne accompagnato da un coetaneo.

La sfilata con la Ferrari

Un bolide che fa subito la parte del leone. E il suo conducente non ha mancato di sottolinearlo. Così subito, mentre sfilava con la Ferrari tra la folla di curiosi, il ragazzo ha deciso di dare gas. Una rombata di motori, per pavoneggiarsi davanti ai compaesani e lasciarli a bocca aperta. Ma la parata è finita male.

Ha perso il controllo del mezzo

Il giovane al volante infatti ha perso il controllo del mezzo non appena schiacciato il pedale. La macchina è così schizzata in avanti, procedendo a zig zag, per poi salire su un marciapiede e schiantarsi contro il tronco di un albero. Nessun danno per i due ragazzini dentro l'abitacolo, immediatamente soccorsi dagli organizzatori della kermesse mantovana: solo qualche escoriazione e, c'è da esserne certi, tanto imbarazzo.

Subito virale il video sui social, ripreso dai partecipanti della notte bianca. Che sì, sono rimasti a bocca aperta davanti a quello spettacolo. Ma non certo per l'ammirazione: sicuramente, per il divertimento.