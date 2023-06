Sfonda la vetrina di un ristorante e tenta di rubare i soldi dalla cassa: arrestato Un uomo di 34 anni è stato arrestato perché ha provato a commettere un furto in un ristorante di San Donato Milanese e ha rubato alcune monete che si trovavano in un’automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a San Donato Milanese perché avrebbe provato a commettere un furto in un ristorante e avrebbe derubato alcune monete all'interno di un'automobile. I carabinieri lo hanno fermato nella mattinata di ieri, sabato 24 giugno. Il presunto ladro è stato portato in carcere e la refurtiva è stata restituita.

L'uomo ha distrutto la vetrina di un ristorante

I carabinieri si trovavano vicino la stazione di San Donato per un servizio di controllo del territorio. A un certo punto hanno notato la vetrina di un ristorante distrutta: all'interno hanno trovato un 34enne che era intento a rovistare nella cassa. In pochi minuti hanno capito cosa era successo: l'uomo aveva distrutto la vetrina, aveva messo a soqquadro i locali e aveva provato a portare via i soldi tenuti in cassa.

Aveva rubato alcune monete nascoste in un'automobile

I militari lo hanno fermato e portato in caserma. Durante gli accertamenti hanno scoperto che, poco prima il tentativo di furto nel ristorante, l'uomo aveva rotto il finestrino anteriore di un'automobile e portato via alcune monete che si trovavano all'interno. Per lui, considerati anche i precedenti, sono quindi scattate le manette per furto aggravato ed è stato portato in camera di sicurezza a San Donato dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nelle prossime ore, in base alla decisione del giudice, potrebbe essere trasferito in carcere. Nel frattempo i militari hanno individuato i proprietari della refurtiva portata via dal 34enne. Hanno raccontato loro cos'era successo e l'hanno così restituita.