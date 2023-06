Tentano di rubare una betoniera in un cantiere: arrestati Due uomini sono stati beccati mentre tentavano di rubare una betoniera in un cantiere di Senago, comune della provincia di Milano. Sono stati entrambi arrestati.

A cura di Ilaria Quattrone

Due uomini sono stati arrestati perché accusati di aver tentato di rubare una betoniera all'interno di un cantiere edile che si trova a Senago, comune della provincia di Milano. I due presunti responsabili hanno venti e trentatré anni. Si trovano entrambi nelle camere di sicurezza del comando di Rho. Sono infatti in attesa del giudizio per direttissima.

I due sono entrati di nascosto nel cantiere a Senago

Nella serata di ieri, venerdì 9 giugno, i due uomini sono entrati nel cantiere che si trova in via Gramsci. Sono arrivati intorno alle 23.30 con un furgone. Hanno provato a portare via la betoniera, ma sono stati beccati dai carabinieri. La coppia quindi ha provato a scappare. In effetti è riuscita a uscire da cantiere e risalire sul furgone, ma i militari sono riusciti a fermarli poco dopo e non distante dall'area dei lavori.

I ladri sono in attesa del rito per direttissima

I carabinieri li hanno così portati in caserma dove sono state eseguite tutte le procedure per l'identificazione della coppia. Non è chiaro se abbiano precedenti alle spalle o meno. Nessuno dei due avrebbe spiegato il motivo del loro gesto. Una volta terminati gli approfondimenti, sono stati portati nelle camere di sicurezza che si trovano all'interno del comando di Rho. Entrambi sono in attesa del rito per direttissima.