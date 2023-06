Minaccia i passanti con una spranga e prova a rubare la pistola a un poliziotto, arrestato Un 26enne è stato arrestato per aver provato a rubare la pistola d’ordinanza a un poliziotto. Il giovane era stato bloccato mentre girava per le strade di Milano con una spranga minacciando i passanti.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 26 anni è stato arrestato domenica mattina, 4 giugno, a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, infatti, avrebbe provato a rubare la pistola d'ordinanza a un poliziotto che era intervenuto per bloccarlo perché minacciava i passanti con una spranga. Un uomo è rimasto ferito, ma non è stato necessario trasportarlo in ospedale.

Stando a quanto ricostruito anche grazie alle testimonianze dei passanti, il 26enne si stava aggirando per le strade della città con una spranga in mano minacciando chiunque incontrasse. Visibilmente fuori di sé, il ragazzo di origini nigeriane intorno alle 10:40 avrebbe scagliato anche una mattonella di marmo contro un 42enne peruviano. Medicato sul posto, l'uomo non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Per fermare il 26enne è stato necessario l'intervento di una volante della polizia. Sentendosi braccato dagli agenti, avrebbe cercato di liberarsi di loro colpendoli. In particolare, a uno di loro avrebbe cercato di strappare via l'arma d'ordinanza. Alla fine, non senza difficoltà, il giovane è stato bloccato e arrestato.