Sfonda il guard rail del Ponte Verdi con il camion e rischia di precipitare nel Po: conducente riesce a salvarsi

Il conducente di un camion ha sfondato, per ragioni ancora in corso di accertamento, il guard rail del Ponte Verdi tra le province di Cremona e Parma rischiando di precipitare nel fiume Po nella mattinata dell'8 aprile. L'uomo è riuscito ad abbandonare in tempo l'abitacolo.

A cura di Enrico Spaccini

Il camion in bilico sul Ponte Verdi (foto da vigili del fuoco)

Un camion ha sfondato il guard rail del Ponte Verdi, che collega le province di Cremona e di Parma, rimanendo in bilico rischiando di precipitare nel fiume Po. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 8 aprile, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'uomo che si trovava alla guida del mezzo pesante è riuscito ad abbandonare in tempo l'abitacolo ed è stato visitato dal personale medico del 118 intervenuto sul posto. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo.

L'intervento dei vigili del fuoco sul Ponte Verdi

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 sulla strada provinciale tra San Daniele Po (in provincia di Cremona) e Roccabianca (in provincia di Parma), in corrispondenza del Ponte Verdi. Per motivi ancora in corso di accertamenti, un camion con semirimorchio destinato al trasporto di container ha sfondato il guard rail e la barriera, finendo con la motrice in bilico sopra il fiume Po.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, dai Comandi di Cremona e Fidenza, con due autopompe aerbatoio (Aps), un'autoscala (As) e un'autogru (Ag) per mettere in sicurezza il mezzo pesante e per scongiurare ulteriori danni. I pompieri sono riusciti a evitare che il veicolo finisse in acqua, mentre il conducente aveva già abbandonato l'abitacolo prima del loro arrivo.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e capire per quale motivo il camionista abbia perso il controllo del mezzo. L'uomo, intanto, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti da parte del personale sanitario.