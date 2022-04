Sesto San Giovanni dedica una piazza al fondatore di Emergency Gino Strada Sesto San Giovanni dedicherà la piazza di fronte all’ospedale a Gino Strada, medico e fondatore di Emergency nato proprio a Sesto e morto lo scorso anno a 73 anni.

A cura di Francesco Loiacono

Sesto San Giovanni, popolosa cittadina dell'hinterland di Milano, dedicherà una piazza a Gino Strada, medico e fondatore di Emergency. La Prefettura di Milano ha infatti concesso il via libera per intitolare la piazza di fronte all'ospedale di Sesto al medico che, con la sua organizzazione non governativa, ha aiutato le popolazioni di tutto il mondo con i suoi ospedali da campo e col lavoro all'interno delle strutture già esistenti. Gino Strada era nato proprio a Sesto il 21 aprile 1948 ed è morto il 13 agosto dello scorso anno a Rouen, in Francia, per complicazioni legate a una malattia cardiaca di cui soffriva da tempo. Per la legge occorrono almeno dieci anni dalla morte di una persona per poterle intitolare piazze o strade di una città, ma sono anche previste delle deroghe che la Prefettura, in questo caso, ha concesso.

A Sesto San Giovanni anche un murale ricorda l'illustre cittadino

"Ha dato lustro alla nostra città", ha commentato il sindaco uscente di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che subito dopo la notizia della morte aveva manifestato l'intenzione di dedicare un luogo della città al medico annunciando che avrebbe chiesto alla Prefettura la deroga per poter procedere con l'intitolazione. A Sesto c'è già un murale che ricorda il medico chirurgo che nel 1994, assieme alla prima moglie Teresa Sarti e ad alcuni amici, ha fondato l'ong Emergency, che dalla sua nascita ha curato oltre 11 milioni di persone in Paesi afflitti da guerra o epidemie. Anche a Milano, dove Strada ha studiato Medicina, c'è chi ha chiesto di intitolargli una piazza o una strada: la richiesta è dei Sentinelli di Milano, ma è al momento bloccata.