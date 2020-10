Respinge le accuse il professore di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, rinviato a giudizio per la relazione sentimentale con una studentessa di 16 anni con l'accusa di abuso sessuale, dicendo che "era amore, le ho regalato un anello". Queste le parole riportate dal Corriere della sera. Intanto, il docente di 60 anni è stato licenziato dopo la diffusione della notizia. Un compagno di classe della ragazza li aveva fotografati mentre si baciavano.

Il docente pronto a giocare la carta dell'innamoramento

L'avvocato dell'uomo, Simone Vismara, ha chiarito che il professore nega si aver avuto rapporti completi con la ragazza, a differenza di quanto dichiarato dalla giovane, limitandosi a qualche bacio come da fotografia che li ritrae in effusioni. Per questo non può negare il comportamento, essendo stato beccato con la 16enne da un compagno di quest'ultima nei bagni della scuola. Proprio grazie a quello scatto, arrivato successivamente negli uffici della dirigenza, erano partite le indagini. Così, l'uomo è stato licenziato, una decisione contro cui non ha ricorso perché – come spiegato dal suo legale – gli conveniva "beneficiare della cosiddetta quota 100 e andare in pensione". Per il processo che sta per cominciare, l'imputato pare possa giocare la carta dell'amore vero, dettaglio di cui avrebbe discusso anche con la moglie.

L'avvocato del professore a Fanpage.it: È sentimentalmente mortificato

Come spiegato poi da Fanpage.it, sono emersi altri retroscena sul ruolo del professore che per tre anni di fila si era classificato al primo posto nell'indice di gradimento di colleghi e studenti, sia per qualità didattiche che umane. Contattato dalla redazione, l'avvocato del docente ha dichiarato che "la situazione del mio assistito è drammatica: da un lato è fiducioso che tutto venga chiarito, ma sentimentalmente è frastornato e mortificato. Non sa cosa pensare di quella persona con cui si baciava intensamente e per la quale aveva anche messo in conto di ribaltare la propria vita sentimentale".