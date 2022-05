Seregno, pusher scappa al posto di blocco dei carabinieri e rischia di investire i pedoni: arrestato Non si è fermato al posto di blocco dando vita ad una fuga a velocità folle in centro città, rischiando di investire i pedoni. Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato e processato per direttissima.

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Seregno al termine di fuga in auto a velocità folle. Il 23enne, nel tentativo di seminare i militari, ha rischiato di investire alcuni pedoni perché non curante degli stop, dei semafori e delle rotonde. Il giovane, secondo quanto riportato, ha cercato nel frattempo di disfarsi di alcune dosi di cocaina.

Scappa dai carabinieri e rischia di investire alcuni pedoni

Il caos per le vie di Seregno è cominciato dopo che una pattuglia dei carabinieri gli ha segnalato con i lampeggianti di fermarsi per un normale controllo. Alla richiesta delle forze dell'ordine, però, il 23enne di origini nordafricane ha schiacciato il pedale dell'acceleratore con l'intento di seminarle. I militari sono così saliti a bordo dell'auto dando vita all'inseguimento che ha rischiato di costare la vita ai pedoni che si trovavano nel centro cittadino del paese in provincia di Monza e Brianza. Alcuni di loro, riporta l'Ansa, si sarebbero salvati accorgendosi un istante prima del passaggio ad alta velocità dell'auto in fuga.

Processato per direttissima: a dicembre già condannato per lo stesso reato

Pochi chilometri dopo il 23enne ha arrestato la sua corsa, venendo bloccato dai carabinieri che l'hanno ammanettato prima di procedere con la perquisizione del veicolo. Nella quattro ruote condotta dal fuggitivo, i militari hanno recuperato un pacchettino contenente tre dosi di cocaina. Il ragazzo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, reato per cui era già stato condannato lo scorso dicembre, è stato processato per direttissima e posto agli arresti domiciliari.