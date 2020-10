Geremia non è un gatto qualsiasi: ha 28 anni. E molto probabilmente è un record per la razza felina. Preso da un gattile per concedergli di vivere gli ultimi periodi della sua vita amato e coccolato da una famiglia, Geremia ha sorpreso tutti. E oggi, giovedì 1 ottobre, ha compiuto il suo ventottesimo compleanno. Da tre anni vive con Stefania, la donna che l'ha adottato, a Seregno, paese in provincia di Monza e Brianza.

Geremia detto Matusalemme, il gatto highlander di 28 anni

C'è chi lo appella come un highlander, e chi crede che sia la versione felina del ritratto di Dorian Gray, forse anche per via del mestiere di Stefania, pittrice di animali. Fatto sta che Geremia ha superato il quarto di secolo di vita ed appare ancora in ottime condizioni di salute. Nato in una colonia, era sempre stato accudito dai volontari che lo tenevano fino a quando Stefania non ha deciso di portarselo a casa. Lì, ora vive con altro quattro gatti. Di lui Stefania dice che "mangia come uno scaricatore di porto, e per giunta croccantini che si trovano al supermercato, senza tante pretese". Chissà che in futuro non gli possa cambiare il nome in Matusalemme. Per il momento Stefania si gode Geremia e il meraviglioso miracolo della vita che continua a sorprendere.

A Rozzano gatti negli uffici comunali

Un'altra bella storia felina riguarda gli uffici del Comune di Rozzano dove i dipendenti sono allietati dalla presenza di un paio di gatti il cui compito è "fare le fusa e farsi accarezzare". I due esemplari erano stati abbandonati e ora sono stati adottati dal municipio. Il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti ha dichiarato che "i due gatti sono una presenza piacevole e portano allegria", mentre l'assessore alla Tutela della salute degli animali, Lucia Galeone, ha sottolineato che "la convivenza con i dipendenti dell’ufficio sta funzionando bene e le persone apprezzano la loro animata presenza".