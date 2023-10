Sequestrati 700 grammi di droga dell’amore in un centro massaggi: cos’è e come funziona Un uomo di 51 anni e titolare di un centro massaggi di via Marco D’Oggiono a Milano è stato arrestato perché in possesso di sette ettari di droga dell’amore. Ma di quale sostanza si tratta?

A cura di Giorgia Venturini

La polizia di Milano ha sequestrato sette etti di "droga dell'amore". Nei guai è finito un uomo di 51 anni italiano e titolare di un centro massaggi di via Marco D'Oggiono: ora dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata trovata in un armadio all'interno del centro. Mentre in una cassaforte murata dietro a una cassetta del pronto soccorso rimuovibile mediante un perno girevole sono stati trovati 52.700 euro in contanti. Per il 51enne quindi è scattato l'arresto in flagranza di reato eseguito dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia. Ma cos'è la droga dell'amore? E che effetti?

Cos'è e come funziona la droga dell'amore

La droga dell'amore è una delle sostanze stupefacenti illegali in Italia. Il suo nome scientifico è Metilenediossipirovalerone (Mdpv) e anche conosciuta come "super coke". Questa sostanza viene venduta sotto forma di cristalli bianchi, grigi e beige. Appertiene alla classe dei catinoidi e si tratta di una sostanza simile al mefedrone e all'ecstasy. Questa droga viene solitamente sniffata e può avere i suoi effetti già con pochi milligrammi: i suoi effetti durano dalle 3 alle 4 ore. Ma quali sono le conseguenze se viene assunta questo tipo di droga?

La droga dell'amore è un vero e proprio stimolante: questa aumenta l'euforia e migliora le prestazioni, oltre a stimolare l'acutezza delle sensazioni. Molto pericolosi però gli effetti collaterali: aumenta gravemente il ritmo cardiaco e la pressione. Porta anche un senso di freddo e dolore nella zona del cuore con rischio di infarto. E ancora: può portare a irrequietezza, nervosismo e iperattività. Ansia, attacchi di panico e paranoia sono frequenti per chi assume questo tipo di sostanze.