Sequestra l'ex moglie e minaccia di darle fuoco con un flacone di benzina: "Ti brucio" "Ti brucio!", ha minacciato agitando un flacone di benzina davanti alla ex moglie. I carabinieri hanno arrestato l'uomo che dovrà ora rispondere di atti persecutori e sequestro di persona ai danni della ex moglie.

A cura di Giulia Ghirardi

“Ti brucio”, ha minacciato agitando un flacone di benzina davanti alla ex moglie. I carabinieri hanno arrestato l'uomo che dovrà ora rispondere di atti persecutori e sequestro di persona ai danni della ex moglie.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, i carabinieri hanno arrestato un uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cremona. Secondo le indagini, infatti, l'uomo avrebbe vessato l'ex moglie da tempo, seguendola e minacciandola di morte finché, dopo averla seguita per l'ennesima volta, sarebbe riuscito a infilarsi nella macchina della donna e lì, accovacciato sul sedile posteriore, l'avrebbe attesa per poi afferrarla per i capelli, bloccarla e minacciarla di morte. Secondo quanto raccontato, l'uomo lo avrebbe fatto mostrando all'ex moglie un flacone di benzina e nel mentre avrebbe urlato: "Ti brucio".

Dopo averle impedito di scappare, l'uomo l'avrebbe costretta a guidare fino a un luogo appartato in provincia di Cremona. Una volta qui, però, la donna sarebbe riuscita a calmarlo e a convincerlo a gettare la benzina in un fosso e a lasciarla andare. Una volta allontanatasi dall'ex marito, la donna si sarebbe quindi immediatamente rivolta ai carabinieri che sono intervenuti facendo scattare l'arresto per l'uomo che ora dovrà rispondere di atti persecutori e sequestro di persona ai danni della ex moglie.