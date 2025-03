video suggerito

Minaccia di morte l'ex fidanzata, arrestato un 22enne: "Mi pento di non aver portato a termine le violenze" A Busto Arsizio (Varese) un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere per minacce di morte e violenze nei confronti dell'ex fidanzata.

A cura di Giulia Ghirardi

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere per minacce di morte e violenze nei confronti dell’ex fidanzata: "Mi pento di non aver portato a termine le violenze".

Secondo le prima informazioni disponibili, la Polizia di Stato di Busto Arsizio insieme ai colleghi di Gallarate ha arrestato il giovane in esecuzione a una ordinanza di custodia in carcere accusato di violenze e minacce nei confronti della ex fidanzata. Secondo le testimonianze, i due si erano conosciuto al lavoro l'estate scorsa ed erano poi andati a convivere, ma dopo pochi mesi, la ragazza aveva chiuso la relazione per il carattere violento del giovane che avrebbe quindi iniziato a minacciare gesti autolesionisti, per poi passare a vere e proprie minacce e violenze nei confronti dell’ex fidanzata.

È a questo punto che la giovane si sarebbe rivolta alle forze dell’ordine chiedendo la misura dell’ammonimento nascondendo, però, gran parte delle violenze subite. Il questore ha emesso il provvedimento, ma il giovane è diventato ancora più violento sino ad arrivare a minacciare di morte l'ex fidanzata, arrivando a farsi vedere sotto casa sua e a mandarle messaggi in cui si "pentiva" di non aver portato a "termine" le violenze. I nuovi elementi hanno portato all'emissione della custodia cautelare in carcere.

Così, gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio si sono messi sulle tracce del giovane, pattugliando le strade di Busto Arsizio e dei centri confinanti fino a che, in una via semi centrale di Gallarate, hanno notato un’auto di lusso riconducibile al 22enne che è stato fermato e arrestato. Il 22enne è stato portato nel Carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.