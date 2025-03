video suggerito

Estorceva denaro a un conoscente minacciandolo di diffondere sue foto intime: arrestato 35enne La Polizia ha arrestato un 35enne che, con la scusa di un finto debito, è riuscito a estorcere a un conoscente 22mila euro, minacciandolo di diffondere sue immagini sessualmente esplicite.

La Polizia di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha arrestato in flagranza un 35enne che per oltre un anno ha continuato a estorcere denaro a un conoscente minacciandolo di diffondere sue foto esplicite. L'uomo è riuscito a sottrarre al malcapitato una somma totale di 22mila euro.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo ha raccontato al conoscente di aver anticipato un pagamento di 48mila euro per una presunta prestazione sessuale di gruppo a cui la vittima avrebbe dovuto partecipare ma di cui poi in realtà non ha mai usufruito. Fingendo di avergli quindi prestato del denaro, il 35enne ha preteso dal conoscente il pagamento di almeno metà dell'importo, minacciandolo di andare a chiedere i soldi ai suoi familiari o di diffondere immagini sessualmente esplicite se la somma non gli fosse stata restituita.

L'estorsione è cominciata più di un anno fa, nel dicembre 2023, e durante tutto questo tempo la vittima, intimorita dalle minacce del 35enne ha finito per cedere ai suoi ricatti consegnando una cifra pari a 22mila euro. Il ricatto è andato avanti fino allo scorso 13 febbraio, quando l'uomo ha deciso di denunciare il suo aguzzino al Commissariato di Busto Arsizio.

É a questo punto che sono entrati in azione gli investigatori, che dopo alcuni appostamenti sono riusciti a intercettare uno scambio di denaro tra la vittima e il 35enne. Gli agenti hanno quindi potuto arrestare l'uomo in flagrante per portarlo nel carcere di Busto Arsizio.