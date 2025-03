video suggerito

Getta 20 litri di benzina sull'auto dell'ex fidanzata e appicca il fuoco: indagato per stalking Un giovane è indagato per stalking dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex fidanzata. Alcune settimane fa le avrebbe incendiato l'auto a Rezzato dopo aver cosparso la vettura con oltre 20 litri di benzina.

A cura di Enrico Spaccini

Alcune settimane fa l'auto di una ragazza di 30 anni era andata a fuoco in un parcheggio di Rezzato (in provincia di Brescia), finendo con l'essere distrutta dalle fiamme. In un primo momento si sospettava che il veicolo si fosse incendiato a causa di un cortocircuito o di un incidente di qualche tipo. Secondo la polizia locale, invece, l'auto sarebbe stata cosparsa di benzina e data alle fiamme dall'ex fidanzato della 30enne che, stando alle indagini, da tempo la perseguitava.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal pubblico ministero Iacopo Berardi, l'auto della 30enne sarebbe andata a fuoco perché cosparsa di benzina. Per gli investigatori della polizia locale di Rezzato, a gettare oltre 20 litri di gasolio sulla vettura sarebbe stato l'ex fidanzato della ragazza, con la 30enne che in quel momento era al lavoro.

Come riportato dal Giornale di Brescia, il giovane già da tempo perseguitava l'ex fidanzata con telefonate, messaggi, appostamenti e minacce. Per gli inquirenti, l'incendio dell'auto non sarebbe stato un tentativo di omicidio, ma un gesto che aveva il "solo" obiettivo di spaventare la ragazza per farle pagare il fatto di aver deciso di interrompere la relazione con lui.

Il giovane non sarebbe stato ripreso dalle telecamere mentre gettava la benzina sulla vettura, tuttavia avrebbe commesso alcuni errori che hanno portato gli investigatori alla sua identificazione. L'uomo ora è indagato per stalking. Il pm Berardi ha chiesto, e ottenuto, la misura cautelare del divieto di dimora a Rezzato e il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ragazza.