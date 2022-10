Sempre più auto smontate durante la notte per rubare i pezzi: le marmitte i più ricercati Il numero dei furti di pezzi delle auto in sosta è in deciso aumento. I ladri non risparmiano neppure le utilitarie portando via i componenti composti da metalli preziosi, che vengono rivenduti sul mercato nero.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Le auto stanno perdendo i pezzi, colpa dei ladri che assaltano le vetture lasciate in sosta lungo le strade o nei parcheggi pubblici. I malviventi fanno razzia di ricambi per poi rivenderli sul mercato nero.

In crescita i furti di pezzi di auto

Succede nel Bresciano dove le bande specializzate nei furti di pezzi delle automobili stanno vivendo un periodo di grande attività. L'ultimo episodio risale ai giorni scorsi quando un dipendente di Regione Lombardia si è rimasto a piedi. Secondo quanto riferito da BresciaToday, come ogni mattina l'uomo aveva lasciato l'auto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ospitaletto per poi salire sul treno e raggiungere Milano.

Al ritorno dal lavoro aveva provato ad accendere la macchina, ma ha avvertito un forte rumore. Dopo aver aperto il cofano per capire il problema, ha scoperto che era stata rubata la marmitta. Nei giorni precedenti altri furti si erano verificati in via Lamarmora a Brescia dove alle macchine in sosta erano stati portati via gli pneumatici e i cerchi. Durante l'estate sono state vittime di furti anche numerose auto posteggiate nei dintorni del lago di Garda, soprattutto Bmw, Audi e Mercedes.

I ladri rubano le marmitte per rivenderne i metalli

Nel mirino dei ladri però non finiscono solo le auto di lusso, solitamente le più appetibili per i furti, ma anche le utilitarie. Nella classifica dei pezzi più ambiti, oltre a navigatori, volanti e centraline di bordo, guadagnano posizioni anche i componenti come le marmitte, a causa dei metalli presenti all'interno che, una volta estratti, vengono rivenduti sul mercato nero.

Nel giugno scorso due giovani di 20 e 23 anni erano stati arrestati e condannati a un anno e 4 mesi di reclusione dopo essere stati sorpresi a smontare e rubare i componenti di alcune auto di lusso.