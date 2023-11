“Sei stata sorrisi, risate e amore”: gli amici ricordano Guia Moretti, morta a 17 anni durante l’anno all’estero I compagni del liceo linguistico di Desenzano del Garda ricordano la 17enne morta in Spagna, dove si trovava per fare l’anno scolastico all’estero.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La notizia della morte di Guia Moretti ha sconvolto l'intera comunità di Desenzano dal Garda, in provincia di Brescia. La ragazza, di appena 17 anni, è deceduta in violento incidente d'auto avvenuto in Spagna, dove si trovava per fare un anno scolastico all'estero. Gli amici hanno deciso di organizzare per lei una commemorazione e intanto le scrivono centinaia di messaggi di addio: "Sei stata sorrisi, risate e tanto amore", ha scritto sui social una di loro.

L'incidente in Spagna

Guia Moretti, studentessa del liceo linguistico Bagatta di Desenzano, si trovava in Spagna per fare un'esperienza scolastica all'estero e perfezionare il suo spagnolo. Sabato 18 novembre era in auto con la coppia che la ospitava per andare a fare una gita a Madrid, quando si sono scontrati con un altro veicolo. La ragazza è stata estratta ancora viva dalle lamiere, ma poco dopo i medici intervenuti sul posto hanno dovuto dichiararne il decesso. Oltre a lei, sono morte le altre due persone che viaggiavano nell'auto.

Il dolore a Desenzano

Mentre i genitori hanno deciso di chiudersi in un doloro silenzio e sono volati in Spagna per riportare a casa la salma di Guia, l'intera comunità del Garda sta esprimendo il proprio dolore per la morte di una ragazza così giovane: "Provo un enorme dispiacere per questa ragazza. Da persona di scuola, sono situazioni che toccano particolarmente. Guia si trovava in Spagna per studiare, per imparare una lingua, per costruire il suo futuro. Alla sua famiglia faremo giungere il cordoglio della nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Guido Malinverno al Giornale di Brescia.

Leggi anche Armita Garavand è cerebralmente morta, la 16enne iraniana era stata pestata per aver tolto il velo

Ma soprattutto la ricordano gli amici del liceo Bagatta, che scrivono sui social: "Sei stata sorrisi, risate e tanto amore per anni. Mi dispiace per chi non ti ha avuto nella sua vita. Rimarrai il ricordo più bello che racconterò ai miei figli".