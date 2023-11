Chi era Guia Moretti, la studentessa di 17 anni morta in Spagna durante l’anno scolastico all’estero Guia Moretti aveva 17 anni e frequentava il liceo linguistico Bagatta di Desenzano: aveva deciso però di frequentare il quarto anno in Spagna per perfezionare lo spagnolo. Qui è morta in un incidente stradale.

A cura di Giorgia Venturini

Guia Moretti, foto dai social

Si chiamava Guia Moretti e aveva 17 anni la ragazza morta in un incidente stradale in Spagna. La giovane era di Desenzano dal Garda, in provincia di Brescia, ma aveva deciso di frequentare il quarto anno di liceo all'estero per perfezionare il suo spagnolo. Aveva lasciato i compagni del linguistico Bagatta di Desenzano per partire e farsi un'esperienza via. Sabato 18 novembre era in macchina con la coppia che la ospitava in Spagna e stavano viaggiando verso Madrid quando sono stati vittimi di un violento frontale a Santa Maria de la Alameda, poco più di 50 km dalla capitale spagnola: Guia è stata estratta dai soccorritori ancora viva, ma purtroppo è morta poco dopo nonostante i tanti tentativi di salvarle la vita.

Sul colpo è morta la famiglia ospitante formata da un uomo e una donna di 56 e 57 anni. Nella stessa macchina con Guia c'erano anche altre due ragazze, di 16 e 18 anni: sono gravissime. Una donna di 34 anni, alla guida del veicolo coinvolto nello schianto, è stata trasferita all’ospedale La Paz con traumi al bacini e al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro le forze dell'ordine locali: dovrà ancora essere accertato se una delle due macchine viaggiava a una velocità superiore al consentito.

Minuto di silenzio prima delle lezioni al liceo di Guia

La famiglia è stata informata poco dopo l'incidente: i genitori sono partiti immediatamente e sono andati in Spagna dove hanno dovuto fare il riconoscimento del corpo. Oggi invece lunedì 20 novembre sono stati informati i suoi compagni di classe, del liceo di Desenzano: prima dell'inizio delle lezioni questa mattina la giovane è stata ricordata con un minuto di silenzio. A breve la salma farà ritorno in Italia e per Guia potranno essere celebrati i funerali dove si darà l'ultimo saluto alla 17enne.