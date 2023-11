Guia Moretti, morta a 17 anni in un incidente stradale a Madrid: sabato l’addio a Desenzano Sabato 25 novembre si svolgerà il funerale di Guia Moretti, la ragazza di 17 anni morta in un incidente stradale a Madrid.

Nella giornata di sabato 25 novembre si svolgeranno i funerali a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia, della 17enne Guia Moretti morta in un incidente stradale a Madrid. La giovane si trovava lì per un anno di studio. L'incidente è avvenuto sabato 18 novembre: l'adolescente si trovava su un'auto con la coppia che la stava ospitando in Spagna.

L'incidente

I tre stavano viaggiando verso Madrid quando sono rimasti coinvolti in un frontale a Santa Maria de la Alameda: la 17enne è stata estratta viva dai soccorritori, ma è morta poco dopo l'incidente. Anche l'uomo e la donna che si trovavano con lei, sono morti sul colpo. In gravissime condizioni altre due giovani di 16 e 18 anni che si trovavano sulla stessa auto. Meno grave la 34enne che era al volante dell'altra automobile.

La 17enne era a Madrid per un anno di studio

I genitori della giovane sono volati immediatamente in Spagna per svolgere tutte le operazioni necessarie al riconoscimento e rimpatrio della salma. Moretti frequentava il quarto anno al liceo linguistico Bagatta: si trovava a Madrid ospite di una famiglia proprio per perfezionare lo spagnolo.

Lunedì i suoi compagni di classe l'hanno ricordata con un minuto di silenzio: "Sei stata sorrisi, risate e amore", hanno detto gli amici. Parenti e conoscenti si stringono attorno a mamma Chiara, papà Mauro e il fratello Luca. Al funerale ci saranno sia il sindaco di Desenzano Guido Maliverno che il primo cittadino di Capriano del Colle Stefano Sala.

"Guia si trovava in Spagna per studiare, per imparare una lingua, per costruire il suo futuro. Alla sua famiglia faremo giungere il cordoglio della nostra comunità", aveva detto Maliverno al quotidiano Il Giornale di Brescia.