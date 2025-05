video suggerito

Seguono una donna su un bus a Milano e le sfilano il cellulare dalla borsa nascosti dietro una sciarpa: 2 arresti Un uomo e una donna sono stati arrestati dalla polizia per aver rubato il cellulare a una donna lo scorso 2 maggio a Milano. A bordo di un bus, mentre uno teneva aperta una sciarpa, il complice riusciva a prendere il telefono della vittima passando inosservato.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio (da LaPresse)

Otto persone sono state arrestate tra venerdì 2 e sabato 3 maggio a Milano dalla polizia di Stato in seguito a diverse attività di controllo in città. In particolare, si tratta di persone che avrebbero cercato di sfruttare la presenza di numerosi turisti e avventori nei locali in occasione del ponte del Primo Maggio. Due arrestati sono accusati di aver rubato il cellulare a una donna che saliva a bordo di un bus, altri tre di aver preso dei vestiti costosi da un negozio senza pagare approfittando del fatto che le commesse fossero impegnate con altri clienti e infine altri di aver preso il portafoglio di un cliente di un dehors.

Il cellulare rubato prima di salire sull'autobus

Lo scorso venerdì 2 maggio, intorno alle 12:30, gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile milanese hanno notato alla fermata metropolitana Romolo un uomo di 23 anni e duna donna di 37 anni, entrambi colombiani, che erano già stati arrestato lo scorso 26 aprile. Questi sembravano impegnati a salire a bordo di diversi tram e bus per riscendere in differenti punti della città osservando i passeggeri. Quando si trovavano all’angolo tra viale Toscana e via Castelbarco, i due sono scesi dal bus e, rimanendo vicini alle porte d'ingresso, avrebbero individuato una donna che, prima di salire a bordo, metteva il cellulare in una borsa chiusa da una cerniera.

Con un cenno d'intesa, i due l'hanno seguita a bordo. Mentre la 37enne mascherava i movimenti del complice aprendo una sciarpa nera, il 23enne che si trovava alle sue spalle è riuscito ad aprire la cerniera della borsa della vittima e poi a prenderle il cellulare. Quando il mezzo è ripartito, con la vittima a bordo, hanno estratto la sim dal cellulare appena rubato e l'hanno gettata in un'aiuola. I poliziotti, però, li hanno arrestati e sono riusciti a riconsegnare il cellulare alla donna derubata.

Gli altri colpi in via Sarpi, in via Torino e in zona Sempione

Nel pomeriggio del 2 maggio, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato in via Sarpi un uomo di 28 anni e due donne di 33 e 39 anni, tutti cittadini peruviani. I tre avevano appena rubato da un negozio di abbigliamento, sfruttando un momento di distrazione delle commesse, abiti per centinaia di euro grazie a borse schermate artigianalmente con alluminio e nastro adesivo.

Sabato 3 maggio, invece, sono state arrestate due donne, di 53 e 21 anni di nazionalità bulgara, per aver rubato il portafogli a una donna lungo via Torino e poco dopo un 24enne cubano per aver preso denaro contante dal portafoglio di un uomo nei pressi dei dehors dei locali in zona Sempione (indagato il 16enne suo complice).