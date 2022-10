Seduti in mezzo alla strada per protestare contro il cambiamento climatico: traffico in tilt a Milano Si sono seduti in mezzo a via Palmanova a Milano per protestare contro il silenzio della politica sul cambiamento climatico. Traffico in tilt all’imbocco della Tangenziale Est.

Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico

Si sono seduti in mezzo alla strada in via Palmanova, periferia Nord-Est di Milano, per protestare contro il silenzio della politica sul cambiamento climatico e per chiedere l'attuazione di politiche incisive. La strada è rimasta bloccata fino all'intervento della Polizia.

Bloccano il traffico per protestare contro il cambiamento climatico

A dare vita al sit-in sono stati gli attivisti di Ultima Generazione, una campagna nata nel 2021 che promuove azioni di disobbedienza civile nonviolenta per chiedere azioni urgenti e concrete contro il cambiamento climatico. Intorno alle 9 di questa mattina, giovedì 6 ottobre, un gruppo di cinque persone, tra ragazze e ragazzi, si è seduto in mezzo alla carreggiata poco prima dello svincolo che porta alla A51, la Tangenziale Est di Milano.

Seduti sull'asfalto, con indosso giubbotti catarifrangenti, gli attivisti hanno protestato mostrando alcuni cartelli: "Ultima Generazione, no gas e no carbone", "Politica sorda. Tu cosa puoi fare?" e ancora "Alessandro: 27° giorno di sciopero della fame. Quanto ancora deve andare avanti?"

Il traffico nei dintorni è andato rapidamente in tilt. La zona scelta per la protesta è infatti uno degli snodi fondamentali per la viabilità in uscita dalla città di Milano e si trova nei pressi dell'ingresso dell'ospedale San Raffaele.

La Polizia solleva di peso i manifestanti per liberare la strada

Nel corso della protesta i manifestanti si sono alzati spontaneamente dopo essere stati avvisati che un'ambulanza era rimasta imbottigliata nel traffico. Con il deflusso dei veicoli hanno raggiunto il luogo del sit-in anche gli agenti della Polizia di Stato. Dopo il transito dell'ambulanza gli attivisti sono ritornati a sedersi in mezzo alla carreggiata.

Solo intorno alle 10:30 la circolazione è potuta riprendere regolarmente dopo che i poliziotti hanno liberato la strada sollevando di peso i manifestanti.