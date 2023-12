“Se ci fermano dite che siamo parenti”: multa da 89mila euro per i taxi abusivi a Malpensa L’indagine della Guardia di Finanza di Varese. I conducenti abusivi adescavano i clienti con la promessa di tariffe più convenienti (in nero) e spostamenti più rapidi per raggiungere il centro di Milano: fermate 39 auto adibite a taxi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono 81 i conducenti abusivi che, secondo l'operazione della Guardia di Finanza di Varese condotta nell'aeroporto di Malpensa, avrebbero adescato i clienti in fila per i taxi con la promessa di tariffe più convenienti (ovviamente in nero) e spostamenti più rapidi.

Per loro (tra cui 12 pregiudicati che hanno violato foglio di via obbligatorio emesso dalle autorità di pubblica sicurezza), nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 89mila euro, mentre 31 vetture adibite a taxi sono state sottoposte a fermo amministrativo dai 2 agli 8 mesi e altre 8 sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca per 39 auto fermate in totale.

Sempre identico il modus operandi degli abusivi, che si avvicinavano ai passeggeri del Terminal 1 con grandi automobili prestate da conoscenti, spesso malandate e insicure, o monovolume affittate appositamente per l'occasione. La garanzia di un viaggio più economico, la pretesa del pagamento in contanti. Unica regola a bordo: mentire alle forze dell'ordine in caso di controllo stradale. "Se ci fermano dite agli agenti che siamo amici o parenti", la richiesta più comune tra i falsi tassisti.

Uguale anche la tratta, dall'aeroporto del Varesotto alla città di Milano, il cui compenso veniva interamente intascato dal conducente abusivo, e la tipologia di cliente.

I controlli, andati avanti per un anno intero, si sono concentrati all’esterno del Terminal 1 e sono partiti anche grazie alle precise segnalazioni dei passeggeri