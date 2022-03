Scuolabus si schianta contro un’auto, il conducente avrebbe avuto un malore: 6 ragazzini in ospedale Le sei bambine sono state trasferite in ospedale: fortunatamente non hanno riportato gravi ferite o contusioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Uno scuolabus si è scontrato contro un'automobile ferma: è successo a Lodi nella mattinata di oggi, giovedì 24 marzo. Sul posto sono intervenute sia le forze dell'ordine che i soccorsi del 118. Fortunatamente non ci sono gravi feriti, ma sei ragazzini sono stati trasferiti in ospedale per degli accertamenti. Gli agenti della polizia locale hanno poi svolto tutti i rilievi del caso.

Si ipotizza il malore del conducente

L'incidente, stando a quanto riportato in una nota dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, è avvenuto in via Lodino 54. Erano le 8.29 quando il mezzo si è schiantato. Per il momento si ipotizza che il conducente, un uomo di 43 anni, abbia avuto un malore e che ha quindi perso il controllo del mezzo. Gli esami a cui sarà sottoposto e le indagini delle forze dell'ordine potranno fornire un quadro più dettagliato di quanto accaduto oggi. Il 43enne è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Lodi.

Sei bambine trasferite in ospedale

Oltre agli agenti della polizia locale e ai medici e i paramedici del 118 che sono arrivati con un'automedica e tre ambulanze, sono intervenuti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano. Sempre all'ospedale di Lodi sono stati portati sei pazienti minorenni: si tratta di una bimba di sei anni, una di sette, due piccole di otto anni e infine una di dieci anni. Tutte avrebbero portato delle contusioni lievi e sarebbero state trasferite sempre in codice verde. Oltre alle ferite fisiche, si darà attenzione all'enorme spavento e paura che tutti i bimbi possono avere provato.