Sparatoria a Rozzano: un'auto si schianta contro un cancello e un'altra scappa, spariti i due conducenti

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un colpo di pistola e poi lo schianto di un'auto contro una cancellata. Quando i carabinieri della compagnia di Corsico sono arrivati nel pomeriggio di giovedì 7 aprile al civico 13 di via Roma a Rozzano, hinterland sud di Milano, lo scenario era quello di un agguato fallito. Dalle indagini ancora in corso, al momento non risultano vittime né feriti.

Un agguato non riuscito

Erano da poco passate le 15 . Secondo le prime testimonianze, si è sentita prima l'esplosione di un colpo di un'arma da fuoco e subito dopo una macchina sbattere contro il cancello. L'auto usata per l'attacco era una Fiat Bravo che è poi rimasta ferma davanti al civico 13, mentre l'autista è riuscito a far perdere le proprie tracce. Quando le autorità sono arrivate in via Roma hanno scorto poco lontano un'altra auto. Notando che alla vista della pattuglia ha iniziato ad allontanarsi, è partito un inseguimento durato alcuni chilometri fino a che il fuggitivo non è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle zone di Pieve Emanuele.

Nessuna traccia di sangue

Tra le ipotesi, anche il fatto che il guidatore della Fiat Bravo sia stato ferito dal colpo di pistola. Sul luogo di quello che in un primo momento sembra un tentativo di agguato, è arrivata con carabinieri e polizia locale anche la scientifica. Secondo quanto riferito dal comando principale di via Moscova, sull'asfalto è stato trovato il bossolo di un colpo di pistola ma nessuna traccia di sangue. Le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti hanno già acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona per cercare qualche elemento che permetta l'identificazione dei due fuggitivi.