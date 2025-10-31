milano
Video thumbnail

Scuolabus esce di strada in Valtellina e precipita in un torrente: feriti 4 studenti e il conducente

Uno scuolabus che trasportava 7 studenti è precipitato in un torrente nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). Quattro ragazzini sono stati trasportati in ospedale perché rimasti leggermente feriti. Più gravi, ma non preoccupanti, le condizioni dell’autista 39enne, il quale sembrerebbe abbia avuto un malore.
A cura di Enrico Spaccini
Lo scuolabus precipitato in un torrente a Valfurva (credit Ansa)
Lo scuolabus precipitato in un torrente a Valfurva (credit Ansa)

Uno scuolabus è uscito di strada in Valtellina ed è precipitato in un torrente. È accaduto questa mattina, venerdì 31 ottobre, nel territorio comunale di Valfurva (in provincia di Sondrio). A bordo del mezzo, insieme all'autista 39enne, c'erano sette studenti che erano diretti a Bormio. Quattro di loro sono stati trasportati all'ospedale Morelli di Sondalo, in quanto rimasti lievemente feriti. Più serie, invece, le condizioni del conducente, soccorso in codice giallo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. I vigili del fuoco di Valdisotto sono al lavoro per il recupero dello scuolabus con un’autogrù. Gli accertamenti sono stati, invece, affidati ai carabinieri della Compagnia di Tirano.

I vigili del fuoco al lavoro sul bus precipitato nel torrente a Valfurva
I vigili del fuoco al lavoro sul bus precipitato nel torrente a Valfurva

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 7 del 31 ottobre. Lo scuolabus, un mezzo di linea da 50 posti, era diretto a Bormio e stava trasportando sette studenti. Stando a una prima ricostruzione, pare che il conducente del mezzo, un uomo di 39 anni, abbia accusato un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. In pochi attimi, lo scuolabus è uscito di strada mentre percorreva la statale 300 del Gavia, è precipitato per circa 8 metri ed è finito nel torrente Frodolfo, nei pressi di Santa Caterina Valfurva. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.

A dare l'allarme sarebbero stati gli stessi ragazzini che si trovavano a bordo, che hanno telefonato ai propri genitori. Poco dopo sono arrivati sul posto i primi soccorsi, mentre alcuni testimoni si erano già avvicinati per aiutare a portare in salvo i ragazzi.

Precipita in un canalone per 40 metri, gravissimo un operaio di 26 anni: indagini in corso
Il pullman finito nel torrente Frodolfo
Il pullman finito nel torrente Frodolfo

I sanitari della Croce Rossa e del servizio di volontariato sono intervenuti con tre ambulanze e un'auto medica. Quattro ragazzini minorenni sono stati trasportati all'ospedale Morelli di Sondalo in codice verde, mentre l'autista in codice giallo. Le operazioni di recupero dello scuolabus, finito interamente nel corso d'acqua, sono state eseguite da un'azienda privata con l'assistenza dei vigili del fuoco del Comando di Sondrio, intervenuti con un’autopompa e mezzi di supporto.

Attualità
Cronaca
Sondrio
