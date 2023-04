Scoppia una rissa in un ristorante durante il pranzo di Pasquetta: gravissimo un ragazzo di 25 anni Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato al torace in un locale tra Chinatown e corso Sempione a Milano: si trova in ospedale in gravissime condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

I festeggiamenti del giorno di Pasquetta si sono trasformati in tragedia in un ristorante di Milano. Stando alle prime informazioni, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato al torace nel locale cinese Houjie, tra Chinatown e corso Sempione, poco prima le 15 di oggi lunedì 10 aprile. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Al momento con certezza si sa che il 25enne è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale.

L'intervento dei sanitari del 118

Ora si sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'allarme al 118 è scattato verso le 15. Sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici con ambulanze e automediche. I sanitari hanno trovato un ragazzo di 25 anni, originario della Cina, in gravissime condizioni a causa di due ferite da arma da taglio, una al torace e una alla mano. È stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

Chi è l'aggressore

Sul posto anche gli agenti di polizia che hanno fatto sapere che a colpire il 25enne è stato un connazionale: sembrerebbe che tra i due sia scoppiata una lite finita con due accoltellate. Il motivo della lite è ancora da chiarire. Fondamentale saranno le dichiarazioni delle altre persone presenti nel locale.