Accoltellato alla fine del pranzo di Pasquetta per una rissa: il 25 è ancora in gravi condizioni È ancora ricoverato in ospedale il 15enne che è stato accoltellato al termine del pranzo di Pasquetta in un ristornate di Milano, nella zona di Chinatown.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È ancora in gravi condizioni il ragazzo di 25 anni accoltellato ieri, lunedì 10 aprile, in un ristorante di Milano. L'accoltellamento è avvenuto in seguito a una rissa scoppiata in un ristorante, fra via Paolo Sarpi e Corso Sempione, dove il ragazzo si era recato per festeggiare Pasquetta. Intanto la Polizia continuano a indagare per ricostruire l'accaduto.

Accoltellato al pranzo di Pasquetta

Poco dopo il tradizionale pranzo di Pasquetta, in un ristorante nella Chinatown milanese, è scoppiata una rissa fra due gruppi di persone, tutti di origine cinese. Uno di loro a un certo punto ha estratto un coltello e ha colpito un suo connazionale di 25 anni.

Già alle 15 è infatti pervenuto l'allarme al 118, che ha subito inviato sul posto i mezzi di soccorso. Quando i sanitari sono arrivati hanno trovato un ragazzo con due evidenti ferite da arma da taglio al torace e quindi in una posizione molto pericoloso.

Il personale intervenuto ha deciso di trasferirlo immediatamente in ospedale, dove ancora risulta essere ricoverato in gravi condizioni.

I motivi della rissa

Intanto gli agenti della Questura di Milano stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non è, infetti, sufficiente per concludere le indagini aver già individuato l'accoltellatore in un connazionale della vittima, anche lui a pranzo in quel ristorante.

Gli inquirenti stanno sentendo tutti i commensali presenti per capire i motivi della rissa scoppiata al termine del pranzo di pasquetta e se non nasconde qualcosa di più grave, come – ad esempio – vecchi contrasti fra i due.