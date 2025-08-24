Scoppia una rissa in discoteca a Garlasco: 10 persone coinvolte, ferito un 19enne

Una rissa è scoppiata nella notte tra 23 e 24 agosto in una discoteca di Garlasco (Pavia). Dieci persone sono rimaste coinvolte, con un 19enne che è stato trasportato in ospedale per contusioni al costato.

Immagine di repertorio

Un 19enne è rimasto ferito in seguito a una rissa avvenuta questa notte, tra sabato 23 e domenica 24 agosto, in un locale pubblico di Garlasco (in provincia di Pavia). Stando a quanto emerso finora, il parapiglia avrebbe coinvolto in tutto dieci persone, tra cui anche alcuni addetti alla security, ed è stato usato anche uno spray al peperoncino. A riportare le conseguenze più gravi è stato proprio il 19enne, il quale è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

La lite in discoteca è iniziata poco prima delle 4 del mattino del 24 agosto. Come riportato da Il Giorno, all'inizio la discussione sarebbe stata solo tra il 19enne, che stava festeggiando il suo compleanno, e la sua fidanzata. I toni accesi, però, avrebbero attirato l'attenzione del personale di sicurezza del locale. Pensando che la ragazza potesse essere in qualche modo in pericolo, gli addetti alla security sarebbero intervenuti in sua difesa. A quel punto, però, alcuni amici della coppia sarebbero accorsi in aiuto del 19enne, cercando di allontanare gli uomini della sicurezza.

La rissa, hanno ricostruito i carabinieri, si è poi spostata all'esterno del locale e uno dei coinvolti, probabilmente uno del personale del locale, ha azionato lo spray al peperoncino in dotazione. In tutto sono rimaste coinvolte dieci persone, con il 19enne che è stato soccorso dai sanitari intervenuti con un'ambulanza e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia per contusioni al costato.

I carabinieri, ai quali è stata affidata l'indagine, hanno proceduto subito con l'identificazione dei partecipanti alla rissa. Si tratterebbero di sei giovani, compreso il 19enne ferito, e di quattro addetti alla sicurezza del locale. Gli accertamenti sono ancora in corso.