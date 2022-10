Scoppia una rissa durante un pranzo con 22 parenti: in 7 finiscono in ospedale Ventidue persone si sono trovate per un pranzo in famiglia ieri domenica 30 ottobre: dopo poco è scoppiata una rissa. In sette sono finiti in ospedale, nessuno è in gravi condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

Una festa tra parenti è finita in rissa. Tutto è successo a Cerro Maggiore, alle porte di Milano: qui 22 persone di origine pakistana si sono trovate tra di loro per un pranzo in famiglia ieri domenica 30 ottobre. Il pranzo era stato organizzato in un appartamento di via Carso.

Nella rissa sono stati coinvolti 22 parenti

Cosa sia successo è ancora tutto da capire. Certo al momento è che, per motivi ancora da chiarire, sia scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto tutte e 22 le persone. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri che i sanitari del 118. Dopo i primi soccorsi in casa, in ospedale sono finite sette persone poi dimessi con prognosi da sette giorni a 40 giorni. Il più grave ha 35 anni ed è finito in pronto soccorso per una clavicola fratturata.

Il movente della rissa

Dalle prime indagini è emerso che i militari inizialmente hanno pensato a un litigio tra vicini di casa. Solo dopo si è capito che si è trattato di una rissa tra parenti: si è scoperto che tra le 22 persone c'era da tempo rancore. Tutto poi sfociato poi nel pranzo di ieri domenica 30 ottobre.

Comunione tra parenti finisce in rissa

Solo pochi anni fa in rissa era finita una prima comunione a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano. Il pranzo organizzato in un locale del paese è finito nel peggiore dei modi. Tutto sembrava andare liscio, ma la situazione è poi completamente degenerata finendo in minacce, parolacce e insulti che i vicini definiscono ‘irripetibili', prima all'interno del ristorante e poi all'esterno.

I parenti della bambina si sono infatti trasferiti in strada e lì, oltre agli insulti verbali, hanno cominciato a picchiarsi: schiaffi, calci, strattoni come se si trattasse di bande rivali. Fortunatamente, almeno stando a quanto si apprende, non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.